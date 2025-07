Jeff Jarrett sobre WWE: Unreal: «Puede hacer daño»

El 29 de julio, WWE va a lanzar la serie documental WWE: Unreal en Netflix. Según la sinopsis oficial, se sumerge por primera vez en la sala de guionistas de la compañía, donde el drama es tan intenso fuera del escenario como bajo los focos. Así mismo, se promueve: «este programa les dará incluso a los fans más acérrimos una mirada dentro de la liga de lucha libre que nunca antes han visto».

Las expectativas son altas pero algunos tienen dudas sobre la producción. Anteriormente leíamos a Jake «The Snake» Roberts y ahora a «The Last Outlaw» Jeff Jarrett:

Mi intuición me dice que el viejo Ari [Emanuel, CEO de Endeavor] y su equipo están ganando un montón de dinero por todo lo que le entregan a Netflix. Creo que el comentario de Jake [Roberts] cuando dice “daño” puede ser un poco fuerte. Pero yo pregunto, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la verdadera ventaja a largo plazo? Porque no hacemos magia, pero Conrad, hay mucho… justo vi — mientras navegaba, vi al actor que interpretó a Kerry Von Erich en la película Iron Claw. Él mostró la física de lo que hacemos y dijo: ‘Santo cielo, tienes que actuar tan bien como hacer la parte física, y además recordar todo. Tienes que hacer esto y aquello.’ Creo que es una de las razones por las que nuestro tipo de entretenimiento ha durado tanto. Porque no todo el mundo puede hacerlo. Y definitivamente no todos lo hacen bien.

Entonces, la mentalidad es: ‘¿Esto va a hacer crecer el producto?’ Y sabes, David Copperfield o cualquier mago — sabes que hay exposiciones o ‘¿Cómo hicieron el truco de magia?’, o lo que sea. Desde un punto de vista general, va a atraer audiencia. ¿Cuánto? No creo que sea un éxito arrollador. Pero la verdadera ventaja… no estoy seguro hasta ver una edición, no estoy convencido. Sin ver la primera edición, diría que no hay un gran beneficio a largo plazo. Simplemente no lo veo, porque a la gente le encanta entretenerse y tener ese ‘wow, ¿cómo hicieron todo esto? Estoy dentro.’

Y sabes, podría dar un montón de ejemplos. Pero la interacción espontánea que tienes, creo que esto puede hacer daño a cierto talento sin querer. Y creo que ese será un efecto secundario, que cuando escuches ciertas creatividades… creo que hay cosas colgando. Y sabes, si volvemos a la época de los promotores regionales: ‘Los anunciadores no venden boletos. Los árbitros no venden boletos. Blah, blah, blah.’ Bueno, ahora, en estos tiempos, los guionistas no venden boletos. Podemos decir todo eso. Pero el punto de Ryback es que todo es una gran producción. Todos lo sabemos. Igual que las superproducciones de Hollywood, o el Monday Night Football o el Sunday Night Football, son grandes producciones. Pero al final del día, veamos el proyecto terminado y sigamos disfrutando — en lugar de preocuparnos por cómo se hizo el pastel.»