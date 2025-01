Jeff Jarrett sobre WWE-TNA: «Todos podemos ganar»

Jeff Jarrett es una figura fundamental en la historia de TNA, tanto delante como detrás de cámaras. El hoy luchador y Director de Desarrollo de Negocios de AEW fue uno de los fundadores de la compañía en 2002, lo cual lo llevó también a ser una de sus principales estrellas en la acción en el cuadrilátero y una autoridad en las decisiones creativas. «The Last Outlaw» fue el primer Campeón Mundial de Peso Completo. Creó el combate King of the Mountain. Hasta su salida -regresaría en 2015 y 2017 pero ya nada sería como antes- en 2014.

► Si los fans ganan, todos ganan

Más de una década después, con Jarrett encarando la recta final de su carrera en los rings, la Total Nonstop Action acaba de anunciar una nueva asociación por varios años con la WWE que la mantendrá conectada con NXT, apareciendo Superestrellas de esta y luchadores de la «Zona de Impacto» en respectivos programas. ¿Cómo valora el veterano esta gran noticia para el mundo de la lucha libre? Por ello le preguntaron recientemente en Fanrun Radio.

«Un hombre sabio construye su casa sobre una roca. Hace mucho, mucho tiempo, cuando TNA comenzó en 2002, ese nombre y la marca se crearon, y ha pasado por muchas evoluciones. Es como ver lo que construiste. Mi mentalidad, nacida y criada en la era de los territorios, y cuando lancé Global Force, el esfuerzo colaborativo de trabajar juntos, los días en los que realmente no se trabajaba juntos y esa mentalidad es algo del pasado, es algo que ya no está de moda. Al final del día, si creas un escenario en el que los fanáticos de la lucha ganan, todos ganamos. En el núcleo de todo esto, tienes que descubrir cómo satisfacer a tu cliente, qué concepto tan novedoso hoy en día, pero el cliente siempre tiene la razón. Si es bueno para el cliente, depende del negocio descubrir cómo adaptarse y hacerlo funcionar para la línea de fondo».