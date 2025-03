Jeff Jarrett sobre Travis Scott y WWE: «Dejen de lloriquear»

Travis Scott causó polémica en la WWE al golpear a Cody Rhodes después del ataque de John Cena y The Rock en Elimination Chamber 2025. Desde entonces, no se ha dejado de hablar de ello. MJF defendió la presencia de Scott en el evento premium. Supimos que algunos luchadores estaban enojados con Travis. Triple H adelantó que regresará. El ex luchador Stevie Richards llamó idiota al rapero y le pidió que respete la lucha libre. El miembro del Salón de la Fama Bully Ray quiere que ahora el Campeón Indiscutible le rompa la quijada. Teddy Long cree que la culpa fue de Cody Rhodes. Seth Rollins que el «American Nightmare» acabaría con Scott si peleara con él. Y el músico amenazó a Ray con abofetearle.

► Sigue la polémica

Veamos ahora qué piensa el veterano Jeff Jarrett de acuerdo a sus recientes comentarios en su pódcast, My World:

«Voy a decirte algo que me molesta mucho como The Last Outlaw, y es cuando un talento viene a mí y básicamente dice: ‘¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué esta celebridad está aquí o formando parte de esto?’ o se quejan y se lamentan diciendo que no pueden luchar, que no pueden hacer esto o aquello. Me vuelve loco, Conrad, porque lo primero que me viene a la mente cuando un talento me viene con estas quejas es: ‘Para empezar, ni siquiera sabes manejar tu propio oficio’, porque un verdadero profesional sabe cómo hacer su trabajo y el del oponente.

Tienes que tener la mentalidad de ‘¿A quién le importa?’ Si están trayendo una nueva audiencia, lo único que estás haciendo al quejarte es perjudicarte a ti mismo y a la marca. No quiero mencionar a Andy Kaufman solo por esto, pero él no era un luchador experimentado en absoluto. La gente se quejaba de Jeff Hammond. En ese momento, Jeff Hammond estaba en la televisión nacional los domingos por la tarde, no en Fox Sports, sino en la cadena principal de Fox, narrando carreras durante cuatro horas. Y en esos tiempos, las audiencias eran enormes. Podría seguir con la lista de exatletas, actores y actrices que han participado. Yo doy la bienvenida a personas ajenas a nuestra industria, especialmente cuando traen una audiencia más grande, porque si se maneja bien, solo ayuda a elevar el perfil del negocio.

La creatividad es subjetiva, así que puedes quejarte todo lo que quieras, pero su participación en el show siempre es una ventaja. Hay que ser inteligente al respecto, pero si alguien está lloriqueando por recibir un golpe fuerte, un ojo morado o lo que sea, por favor, maduren. Esto no es ballet, esto es a lo que nos inscribimos. ¿Prefieres un golpe falso que se vea mal o un golpe real que igual vas a soportar? Es responsabilidad de los luchadores profesionales asegurarse de que un actor, actriz o celebridad no los lastime.»