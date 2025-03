Días atrás, Jeff Jarrett explicaba por qué dejó la WWE en 1999. Ahora, «The Last Outlaw» argumenta su adiós a la compañía en 2022. La cuestión clave es: ¿se debió el cambio de régimen, a que Triple H tomara el contro que antes era de Vince McMahon?

El hasta entonces Vicepresidente Senior de Live Events –lo sustituyó Road Dogg en agosto– explica qué sucedió durante un episodio reciente de su pódcast, My World:

«Quiero decir, la respuesta corta sería que tendría que ser sí», contesta cuando le preguntan si sentía que no era un tipo de Triple H. «Para ser claro, hay una historia graciosa sobre esto, y es que Brian (James, Road Dogg), no puedo decir que tomó mi puesto, pero Brian fue puesto exactamente en el mismo trabajo que yo tenía. Mejores amigos, él reemplazándome. Siempre me pareció algo fascinante, pero obviamente, la percepción es esa, y creo que con el tiempo se revelarán más cosas de las que no estoy al tanto en los próximos meses y años.

Pero es bastante obvio que Vince me trajo de vuelta no una, sino dos, tres, cuatro veces, o tres veces en ese período de tiempo. Así que creo que la respuesta más simple sería: ‘Brian era más un tipo de Triple H’. Pero nunca he tenido una mala palabra con Hunter en mi vida. Siempre negocios, siempre cordial.

De hecho, cuando volví por primera vez, en cuanto al Royal Rumble, fue él quien me llamó. Así que, para estar en el Royal Rumble… porque el Salón de la Fama fue en 2018, y en 2019 fue el Rumble. Hunter fue quien me llamó para eso. Así que no puedo decir que no soy un tipo de Triple H, pero creo que Brian lo es más.»