Jeff Jarrett responde a las críticas y habla de MJF

Jeff Jarrett inició este 2025 anunciándole a los fanáticos que este era su último año como luchador profesional. Y que, por eso, había aceptado renovar por un año más con AEW. Pero, además de esto, sorprendió al decir que quiere ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW antes de retirarse.

Esto lo hizo meterse en una dura rivalidad con un ex Campeón Mundial como lo es MJF. Y aunque Jarrett dijo que quería el título, por ahora, solo tiene dos luchas este año. Una vicotria rápida ante Aaron Solo en Collision, una participación fallida buscando el título en un Casino Gauntlet en Dynamite del 08 de enero y una derrota en una buena lucha de más de 10 minutos ante Claudio Castagnoli el 29 de enero.

► Jeff Jarrett responde a las críticas por buscar ser Campeón Mundial de Peso Completo AEW

«Soy un talento contratado de AEW, y creo que todo luchador debería tener una meta. Y, bueno, podríamos remontarnos a cualquier época, ya sea con el Doctor Wayne Dyer, Tony Robbins, una larga lista. Podríamos incluso ir hasta tiempos bíblicos y hablar de hitos y monumentos, pero lo importante es mantener la vista en el premio, y esa sigue siendo la meta.

«Pero, Conrad Thompson, voy a desviarme un poco, porque obviamente he tenido mucho tiempo para pensar en las últimas 48 horas… En lo que respecta a AEW, tal vez retrocedamos un poco en el tiempo. Sabía, sin la menor duda, que cuando anuncié esto el 1 de enero, iba a incomodar a algunas personas. Eso ha sido una constante en mi carrera.

«MJF… Mi rivalidad con MJF… Si crees que esto es solo parte de una historia, entonces no conoces a MJF. Ve y pregúntale a él, o mejor aún, pregúntale a las personas a su alrededor qué tan obsesionado está con el Campeonato Mundial de AEW. ¿Cree realmente que podría ser un campeón pasajero? No tengo ninguna duda. Lo noté en las conversaciones que he tenido con él durante el último año».