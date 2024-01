Jeff Jarrett recueda a Bray Wyatt

A poco más de cinco meses del sorpresivo y lamentable fallecimiento de la Superestrella WWE, Bray Wyatt, uno de los hombres con los que pudo trabajar durante algún tiempo, el Miembro del Salón de la Fama WWE, Jeff Jarrett, lo ha recordado.

El actual Director de Desarrollo de Negocios de AEW, Jeff Jarrett, recordó a Wyatt y la experiencia que él tuvo al trabajar al lado de este, en la más reciente edición de su podcast My World. Estas fueron sus declaraciones:

► Bray Wyatt es recordado por Jeff Jarrett

«Es difícil realmente inventar nuevos descriptores, pero Rotunda era creativo, talentoso, único y un enigma… The Fiend — se fue demasiado pronto en muchos sentidos. Su ascenso a la prominencia como parte de la familia Wyatt, él era el líder, pero desde el principio, cuando ese personaje se lanzó, si conocías a Bray, sabías que era una extensión de su personalidad, y, hermano, eso es algo especial y único y creativo.

«Creo que no había nadie en el equipo creativo, ni nadie en WWE en ese momento, que no haya tenido que decir en los primeros días, ‘Esto es un poco diferente. ¿Funcionará?’ Man, no solo funcionaría, sino que se dispararía.

«Lo digo tantas veces en este podcast, conectar emocionalmente con tu audiencia, él lo hizo en múltiples niveles. No era más que un «alma dulce» en la vida real, especialmente con mis hijos. Después de notar que mi hijo, Kody, era un gran fanático del personaje Bray Wyatt, Rotunda lo invitó más tarde a su camerino para conocerlo, un gesto conmovedor que nunca olvidaré».