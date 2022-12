R-Truth es el luchador más divertido de WWE. No siempre ha utilizado la comedia como en los últimos tiempos pero ciertamente de esta manera se ha ganado el cariño de todos los fans de la compañía. De una forma u otra, el veterano siempre ha encontrado la manera de seguir adelante, nunca siendo alguien estelar, pero siempre manteniéndose. Aún así, Jeff Jarrett cree que si hubiera dejado atrás el querer divertir al público hubiera alcanzado el siguiente nivel. El ahora integrante de AEW explica su punto de vista en su podcast, My World.

► Jeff Jarrett, R-Truth y la comedia

“A menudo pensaba esto, y no solo me refiero a los últimos dos años [en WWE]. Miras hacia atrás y ha sido un actor de comedia durante años y años.

“Si el presidente Vince McMahon hubiera visto a Ron [Killings] de manera un poco diferente como alguien con quien podría dar marcha atrás, no por una semana o un mes, sino a su carrera… Vamos a salir completamente de la comedia y vamos a ser serios, y puedes agregar un matiz de frases ingeniosas aquí y allá, pero realmente concentrarse en ir por un camino diferente pcon Ron. Creo que hubiera funcionado. Creo que habría ido a otro nivel, pero eso nunca sucedió”.

R-Truth no está actualmente en la programación de WWE debido a que se está recuperando de una lesión:

«Hola, hola, hola. ¿Qué pasa? En primer lugar, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por sus preocupaciones y su recuperación, sus oraciones, su apoyo. Sí, desafortunadamente, me lastimé. Me desgarré el tendón en el cuádriceps y ahora estoy en la cirugía mientras hablamos. Es lo que es, ¿verdad? Todos saben que volveré. Quiero agradecerles. Sin ti, no hay yo. Volveré antes de que se den cuenta».

¿Qué os parece la carrera que ha tenido R-Truth hasta ahora?