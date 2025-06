Jeff Jarrett: «R-Truth es único, equivale a dinero»

Siguen saliendo reacciones a la incomprensible noticia de la salida de R-Truth de la WWE. Antes de continuar, un servidor quiere hacer un apunte: ¿y si realmente el veterano no abandonará la compañía y su adiós tiene relación con su rivalidad con John Cena?

Mientras le damos (o no) vueltas a dicha cuestión, vamos con la opinión de Jeff Jarrett:

«Al final del día, esto realmente es consecuencia de que Vince vendiera la empresa. Esta es la nueva WWE, y no hay vuelta atrás. No va a revertirse. Pero, en general, para la industria, hay una oportunidad, porque el mercado va a estar —lo diré así— saturado de talento, con voz, con seguidores en redes sociales, con fuerza y poder promocional. Es emocionante. Ahora bien, no es algo emocionante a nivel personal. Yo quiero mucho a Truth, y espero que sigamos hablando de él. Creo que él da para un episodio completo.

«Cuando llegó a TNA, sí, Truth tenía algo de comedia, pero yo siempre lo vi como… quiero decir, fue campeón. Cuando Truth quería soltar una promo seria, Dios mío, podía hacerlo de forma increíble. Pero una vez que vi el rol en el que se fue asentando, y cómo Vince lo veía y lo iba a utilizar, no había un solo segmento en el que no la rompiera por completo. Creo que, por encima de todo, hay un montón de oportunidades. A nivel personal, me duele verlo fuera, pero lo conozco, y sé que va a volver de forma más grande, más amplia y más audaz. Creo que el futuro es muy brillante para ese hombre.

«Bueno, déjame decirlo de esta manera. Yo no lo veo como un simple ‘utility guy’ (chico comodín), porque creo que ese término se usa para alguien que puede hacerlo todo, pero nadie puede ser un ‘utility guy’ como lo es Ron Truth —con su carisma. Al final del día, solo hay un R-Truth. Dime un talento similar a R-Truth en la industria… no se te ocurre ninguno de inmediato, ¿verdad? Eso, para mí, equivale a dinero.»