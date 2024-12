AEW finalizará el año 2024 con su próximo gran PPV, denominado AEW World’s End 2024, el cual tendrá lugar el 28 de diciembre desde la Addition Financial Arena en Orlando, Florida.

Pues bien, el evento estelar de esta lucha podría ser una lucha de cuatro esquinas por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. Jon Moxley defenderá su título ante Orange Cssidy, Jay White y «Hangman» Adam Page. Y Jeff Jarrett, luchador y ejecutivo de la empresa, ya tiene a su favorito. Estas fueron las palabras en su más reciente video podcast denominado My World with Jeff Jarrett:

► Jeff Jarrett quiere a Adam Page como Campeón Mundial de Peso Completo AEW

«Mi amigo Hangman… no me sorprendería que el viejo Hangman encontrara la manera de salir adelante. Eso será… ¿cómo lo digo? Será un choque de cuatro estilos únicos. Porque cuando miras a los cuatro, realmente no dices: ‘Bueno, son similares.’ Todos tienen un estilo verdaderamente diferente. Yo tengo el mío. Y, de una manera quizás única, estoy apoyando a Hangman.

«Traté de medir si los fanáticos quieren que las victorias y derrotas signifiquen algo o simplemente ver grandes combates: Eso va directo a lo fundamental. No creo que la construcción de un talento, de un combate, de una promoción… puedas tener diferentes variaciones y todo eso, pero creo que por eso se llaman las bases.

«Y el tiempo lleva tiempo. Pero ya sabes, el — llamémosle discurso en línea y el tribalismo del que me has hablado, Conrad, y todo eso. Eso es un barómetro, no EL barómetro. Y ahí es donde — ya sabes, cuando te sumerges en lo que es público sobre Cody Rhodes o Roman Reigns, y las estadísticas que Roman ha acumulado, todos los eventos estelares y WrestleMania.

Pero ya sabes, estando allí durante esos, no sé cuántos años fueron, tres, cuatro o cinco años, y viendo los datos duros. Cuando te tomas el tiempo para analizar no solo las calificaciones de cada cuarto de hora, sino las minuto a minuto. Y el compromiso en redes sociales, las ventas de mercancía, y las ventas de eventos en vivo, simplemente lo tomas todo en cuenta.

‘Y luego también creo que es muy parecido a la subjetividad en la industria de la música. Si has estado el tiempo suficiente y te mantienes en el juego y realmente lo entiendes — Conrad, el oído todopoderoso. Simplemente escuchar a la gente.

«Y no estoy hablando solo de vítores y abucheos. Quiero decir, realmente puedes saber cuando suena la música de alguien, o el sentimiento después del 1-2-3, y cuando ves que la gente sigue de pie y animando, y todo lo residual que sale de eso.

«Creo que todo son muchas métricas y sensaciones y todo eso que — en ocasiones, simplemente creo que tantas veces en la industria de la lucha libre olvidamos las simples bases de todo esto».