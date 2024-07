«The Last Outlaw» Jeff Jarrett es una figura fundamental en la historia de TNA, tanto delante como detrás de cámaras. El hoy luchador y Director de Desarrollo de Negocios de AEW fue uno de los fundadores de la compañía en 2002, lo cual lo llevó también a ser una de sus principales estrellas en la acción en el cuadrilátero. Él fue el primer Campeón Mundial de Peso Pesado. También era una autoridad cuando se trataba de las decisiones creativas. Rivalizó con AJ Styles. Creó el combate King of the Mountain. Necesitaría una serie de artículos. En 2014 abandonó la compañía, la cual intentó fusionar con Global Force Wrestling, que fundó ese mismo año, sin éxito. Volvería en 2015 o 2017 pero ya nada sería como antes.

► Jeff Jarrett no descarta comprar TNA

En 2024 eso no ha cambiado pero el veterano está dispuesto a ser el mandamás nuevamente de la Total Nonstop Action. Es conveniente apuntar antes de conocer sus palabras en My World with Jeff Jarrett que a día de hoy nada indica que Anthem Sports & Entertainment quieran vender la empresa. No obstante, Jeff Jarrett adelanta que estaría dispuesto a realizar una oferta en caso de que así sea en algún momento. En el presente, TNA está mejor que en mucho tiempo, incluida su buena relación con la WWE.

«Como en cualquier cosa, cualquier cosa en el negocio de la lucha libre, estoy interesado en eso, ¿y en cuánto están valorados? La gente se mete en estas valoraciones, y no me importa lo que sea. Puedes hacer todas las valoraciones que quieras en el mundo, pero tienes que encontrar un comprador, punto, y luego ese comprador tiene que estar de acuerdo con esa valoración. Aparte de eso, es solo un buen tema de conversación, por así decirlo. No estoy descontando situaciones fiscales y todo ese tipo de cosas, pero ciertamente, echaría un vistazo a cualquier cosa, y si Conrad dice, ‘Hagámoslo,’ yo diría, ‘Hagámoslo’ [risas]«.

