Jeff Jarrett: «Intento animar a Bryan Danielson»

«The American Dragon» Bryan Danielson está encarando la recta final de su último año como luchador a tiempo completo y tanto física como mentalmente lastimado mientras se encamina a una lucha por el Campeonato Mundial de AEW contra Swerve Strickland en All In. «The Last Outlaw» Jeff Jarrett intenta animarlo.

‘The American Dragon’ @bryandanielson has a lot on his mind. What will he have to say this Wednesday on #AEWDynamite ? pic.twitter.com/XbjLqNUOsf

«Respecto a la salud de Bryan, diré esto, y es una verdad, él está en una lucha interna en su mente. Creo que su esposa y sus hijos quieren que él esté en casa, y creo que Bryan, aunque todavía lo considero en su mejor momento, está empezando a considerar su mortalidad, y eso es un sentimiento incómodo. En esta etapa de mi carrera, sé que las oportunidades para alguien como yo no son frecuentes… es lo que es. Pero para Bryan, creo que en muchos sentidos, la mortalidad de su carrera, de actuar al más alto nivel, la duda sobre sí mismo, todo eso es muy real. He estado cerca de muchos tipos y he visto cómo pasan de ser estrellas principales a estar al final de sus carreras, y luego se alejan, y luego regresan. Siempre me asombró un tipo como Terry Funk, que hacía un combate de retiro, y en ese momento lo sentía, y luego volvía y tomaba un camino diferente. Creo que Bryan, por primera vez en su carrera, está enfrentando esa realidad. Para un luchador, especialmente para un luchador profesional, es una sensación incómoda.

Embed from Getty Images

«Creo que puedo hablar tan abiertamente y sinceramente porque he experimentado esto, he estado cerca de otros que lo han experimentado, y he hablado con otros chicos que han pasado por esto. Bryan, y he tenido múltiples conversaciones como esta, casi siento que, en el día de hoy, su enemigo no es Swerve o el horario o la rutina o cualquier otra cosa. Creo que su mayor obstáculo está en su mente, y realmente creo que estoy tratando de alentarlo, y mostramos algo de esto en cámara, pero también en pequeñas conversaciones, ya sea en el catering o tomando un café, lo que sea, estoy tratando de alentarlo a que el obstáculo que pueda sentir, porque trato este tema con cuidado, la incomodidad, la mortalidad del pico de su carrera, es en realidad una oportunidad. Es la oportunidad para que enfrente su situación de frente y diga: ‘Si esta es mi última oportunidad de actuar verdaderamente al más alto nivel,’ caray, amigo. Hazlo lo mejor posible. No dejes nada en el tintero, y él simplemente aún no ha llegado a ese punto en absoluto», dice el veterano en su pódcast, My World with Jeff Jarrett.

It’s all or nothing for @BryanDanielson as he heads into @WembleyStadium for #AEWAllIn on Sunday 25th August!

Tickets are ON SALE NOW from £30!

🎟 https://t.co/r5aFwvDsAU pic.twitter.com/t5Ke1QbTZE

— All Elite Wrestling (@AEW) July 29, 2024