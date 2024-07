Como amigo cercano de Owen Hart, el torneo Owen Hart Foundation Cup era importante para Jeff Jarrett. Lamentablemente, no pudo pasar de la primera ronda, donde fue superado por Adam Page, quien sería derrotado por Bryan Danielson en la final; el «American Dragon» acudirá a All In a por el Campeonato Mundial. Aún así, el veterano vivió una noche especial que recordará.

IT’S OFFICIAL! The winner of the Men’s #OwenHartCup and going on to face #AEW World Champion Swerve Strickland at #AllIn at Wembley, “The American Dragon” Bryan Danielson!

Igualmente, como dice en My World with Jeff Jarrett, «The Last Outlaw» espera que «The King of Harts» esté feliz con Danielson honrándolo:

«En esa foto, estamos mostrando una imagen de Martha en el ring, justo después de haber anunciado a Bryan Danielson como el ganador. Bryan tiene el cinturón sobre su hombro y él y yo estamos levantando la copa juntos. El viejo adagio, ‘Una imagen vale más que mil palabras’, para mí realmente lo hace. Para mí, epitomiza las habilidades en el ring de Owen, porque él era el hermano menor, y no estoy diciendo que se le haya mantenido en ese estándar, pero Bret llegó primero a la WWF, tuvo esa etapa en el Hart Foundation y tuvo esa carrera en parejas, y simplemente el foco de atención estaba en Bret. Pero creo que incluso Bret te diría sobre las habilidades en el ring de Owen y lo realmente, realmente, realmente buenas que eran.

