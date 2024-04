Jeff Jarrett elogia a Elias

El reconocido luchador y actual Director de Desarrollo de Negocios de AEW, Jeff Jarrett, ha hablado acerca de una ex Superestrella WWE a la que los fans quisieron demasiado, pero que no tuvo oportunidades reales de estar en el estrellato y en el panorama estelar de WWE.



Se trata de Elias, quien ahora lucha de manera ocasional en el circuito independiente como Elijah. En la más reciente edición de su video podcast My World with Jeff Jarrett, Jarrett habló de la corta rivalidad que tuvo con Elías en WWE, luego de que compitiera en el Royal Rumble de 2019. En este Raw, Elias le rompió una guitarra en la espalda al Rey de la Montaña. Estas fueron sus palabras:

► Jeff Jarrett habla de su relación personal con Elias

«Compartíamos un personaje similar. Mi posición en ese momento era perfecta. La gente ve leyendas, saben que van a ser entretenidos por ellos y luego se van a ir».

Jarrett luego expresó su gratitud por su amistad con Elias:

«Simplemente encajaba. Desde el día en que conocí a Elias, conectamos. Una relación laboral extremadamente buena que se convirtió en una relación personal».

Interesantemente, Jarrett reveló que nunca ha sido fanático de dar o recibir golpes de silla, a pesar de ser su sello distintivo. Jarrett también afirmó que los fanáticos obtuvieron el valor de su dinero en los pocos minutos que compartió con Elias.

El veterano luego comentó sobre la carrera de Elias en WWE, afirmando que nunca fue impulsado al siguiente nivel a pesar de la reacción de los fanáticos hacia él.

«Es talentoso, y puede trabajar, y tiene un aire único sobre él – su carisma es único – creo que fue simplemente una falta de enfoque, que la creatividad nunca lo definió como un rudo o un técnico».