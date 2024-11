Jeff Jarrett: «El modelo PPV no desaparecerá»

El modelo PPV no solo sigue muy presente en AEW sino que en 2024 han continuado aumentando su número de eventos de pago por visión, teniendo programado el siguiente, Full Gear, para el 23 de noviembre. En cambio, en otras grandes compañías de la lucha libre como la WWE ha desaparecido en favor de los eventos premium.

#AEWFullGear is LIVE on PPV TOMORROW at 8pm ET/5pm PT

Don’t miss out on one of the biggest #AEW events of the year!

🎟️ https://t.co/gy0KLUZDjY pic.twitter.com/Mva3uTtykg

— All Elite Wrestling (@AEW) November 22, 2024