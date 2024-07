Jeff Jarrett, Jay Lethal, Sonjay Dutt y Satnam Singh -con ayuda ocasional de Karen Jarrett u otros luchadores- navegan juntos desde hace tiempo las turbulentas aguas de AEW cuales desafortunados piratas que no terminan de encontrar el tesoro aunque tampoco dejan de buscarlo enfrentando a todo cuanto barco y tripulación se van encontrando. Por ejemplo, Jarrett estuvo participando en Owen Hart Foundation Cup en recuerdo de su gran amigo Owen Hart.

► Jeff Jarrett y los fans de AEW

Desafortunados piratas malvados -si es que los hubo de otra clase, más allá de las películas de Hollywood- pero como consecuencia precisamente del torneo y su amistad con el fallecido luchador al que se le rinde tributo, emotivas promos y videos por parte de «The Last Outlaw» incluidos, los fanáticos han comenzado a apoyar a Jeff Jarrett, quien se ha visto sorprendido por ese apoyo recibido, lo cual le hace también tener curiosidad por lo que seguirá a continuación para él:

«Asumo que una fracción muy, muy, muy pequeña ha visto las entrevistas de Owen Hart. Así que no espero una reacción abrumadora. Estoy agradecido por ello, creo que es algo único, el momento de todo esto. Lo abrazaré, haré lo que sea necesario. Pero simplemente pienso que he sido un villano durante 30 años. No creo que de la noche a la mañana, ‘Oh, hombre.’ No sé. Más que nada, y lo digo desde el fondo de mi corazón, tengo mucha curiosidad por ver a dónde lleva todo esto. Realmente la tengo. No quiero decir que me esté reinventando porque no es eso, ya que la gente tiene que aceptarlo y los giros y vueltas. Pero ser un «babyface» en 2024, ¿quién lo hubiera pensado?», comenta el veterano en My World with Jeff Jarrett.

¿Qué te gustaría que siguiera para Jeff Jarrett en AEW?

