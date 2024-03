Jeff Jarrett aborda las críticas a Will Ospreay

No todos quedaron encantados con la lucha de Will Ospreay en AEW Revolution 2024. Es imposible gustarle a todos aunque seas uno de los mejores luchadores del mundo y hayas dado uno de los mejores combates del evento. En su caso, como señala Jeff Jarrett en My World, ha habido críticas por la «falta de historia» del enfrentamiento con Konosuke Takeshita.

► Las críticas a Will Ospreay

«Y estoy — un poco rememorando en mis vuelos de regreso a casa esta mañana, mirando las redes sociales, y tú y yo ya hemos hablado sobre el combate de [Will] Osprey [en AEW Revolution]. Había gente en las menciones de ese combate en una de las cosas, que lo estaban criticando diciendo: ‘No hay historia’. Y solo estoy pensando, la gente encontrará… y eso está bien. Porque eso es lo que hace que la lucha libre funcione. Que no importa qué — quiero decir, no hay algo como un 100% de agrado. Nadie en la industria de la lucha siempre va a decir, no todos van a decir, ‘Eso fue genial’.

«Quiero decir, hay algunas reacciones abrumadoramente positivas, pero siempre vas a encontrar a los críticos. En esta era, sin redes sociales. Tenías un par de tipos — Meltzer, Keller, Powell, Mike Johnson, Dave Scherer — tenías el grupo que tenía sus opiniones diferentes. Pero sabes, hemos hablado de esto antes. Si a mi padre no le gustaba algo, la mayoría de las veces creo que Keller sería un poco negativo. Y creo que Dave tenía sus tipos que le estaban informando… las quejas vienen un poco con el territorio, es lo que estoy tratando de decir.»