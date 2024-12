Jon Moxley va a exponer el Campeonato Mundial de AEW en una lucha de cuatro esquinas contra Adam Page, Jay White y Orange Cassidy en Worlds End después de defenderlo ante el «Freshley Squeeze» en Full Gear. Después del combate, el «Hangman» salió a escena para que Christian Cage canjeara su oportunidad titular pero entonces apareció el «Switchblade» para evitarlo. Como consecuencia, los cuatro han estado peleando unos con otros.

► Un cambio de manos

El 28 de diciembre veremos qué sucede cuando se enfrenten en la Addition Financial Arena en Orlando, Florida. Antes, nos hacemos eco de la opinión de Jeff Jarrett. En un episodio reciente de su podcast, My World, el veterano apunta que no le sorprendería que el título cambiara de manos en favor del único ex campeón de los tres retadores.

«En ese evento principal, mi amigo Hangman [Page], no me sorprendería si el viejo Hangman encuentra una forma de salir de esa situación. Son cuatro choques de cuatro estilos únicos. Cuando miras a los cuatro, no dirías que son similares. Todos realmente tienen un estilo diferente. Tengo mi ojo puesto en eso. De una manera quizás única, estoy apoyando a Hangman. Tengo mucho respeto por el tipo. Veremos qué pasa».

A falta de 10 días, veamos cómo luce el cartel del PPV:

CAMPEONATO MUNDIAL AEW, LUCHA A CUATRO BANDAS: Jon Moxley (c) vs. Orange Cassidy vs. «Hangman» Page vs. Jay White

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, TIJUANA STREET FIGHT: Mariah May (c) vs. Thunder Rosa

CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) vs. Powerhouse Hobbs

DYNAMITE DIAMOND RING: MJF (c) vs. Adam Cole

FINAL DEL CONTINENTA CLASSIC : Ganador de la Gold League vs. Ganador de la Blue League

: Ganador de la Gold League vs. Ganador de la Blue League FINAL DE LA GOLD LEAGUE DEL CONTINENTAL CLASSIC

FINAL DE LA BLUE LUEAGUE DEL CONTINENTA CLASSIC

