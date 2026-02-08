Jeff Jarrett cree que AJ Styles volverá a luchar

AJ Styles se despidió, al menos en la WWE, en el Royal Rumble, cuando se desmayó en medio del ring tras la llave dormilona de «El Asesino de Carreras» Gunther, tras resistir por más de 25 minutos. Luego de eso, agradeció a los fanáticos, y a pesar de que inicialmente se había quitado los guantes, se los volvió a poner, confundiendo a los fanáticos en torno a que si se retiraba definitivamente del ring, o solo de la WWE.

► Jeff Jarrett cree que AJ Styles solo se tomará un descanso

Días después de que AJ Styles haya perdido con su carrera en juego en Royal Rumble, los fanáticos se preguntan si solo se ha retirado de la WWE o si luchará en otro lado en el futuro. Al respecto, Jeff Jarrett no se cree la idea de que sea el final del camino, y en la reciente edición de su podcast My World, dejó claro que cree que «The Phenomenal One» volverá a luchar, aunque lleve tiempo. Jarrett advirtió a los fans que no se tomen la estipulación al pie de la letra y sugirió que el valor de Styles solo ha aumentado desde el combate.

«No hemos visto a AJ Styles por última vez en el ring. Mira, puede que pase un año, puede que pasen dos, no lo sé«.

«Creo que las acciones de AJ, si es que está en el mercado, han subido en las últimas dos semanas. ¿Comprarías acciones de AJ ahora mismo?».

El copresentador Conrad Thompson no dudó en las palabras de Jarrett, quien también comparó la derrota de Styles contra Gunther con otras que ha tenido en su carrera, y manifestó no estar convencido de que la estipulación significara su retiro definitivo.

“De Goldberg, Cena y AJ, de esos tres, creo que Gunther le dio más valor al personaje de Gunther al vencer a AJ que a los demás, con diferencia. Bien hecho. Pero no, no creo que hayamos visto lo último. Lo de quitarse los guantes y todo eso, es curioso”.