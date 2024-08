«The Last Outlaw» Jeff Jarrett no tiene nada más que respeto por «The American Dragon» Bryan Danielson. En el episodio de AEW Dynamite del 7 de agosto van a disputar su primer mano a mano después de haber luchado juntos en dos ocasiones anteriores y tras haber estado conectados especialmente en las últimas semanas en torno a la Copa de la Fundación Owen Hart, la cual tuvo como ganador a Danielson, quien desafiará a Swerve Strickland por el Campeonato Mundial en All In.

#AEWDynamite WEDNESDAY!@LJVMColiseum | Winston-Salem, NC LIVE

8/7 CT | @TBSNetwork@RealJeffJarrett vs @bryandanielson

In the Final Countdown for his World Title shot vs @swerveconfident, Bryan Danielson fights vs Jeff Jarrett, with special guest Ricky Steamboat at ringside! pic.twitter.com/PVEqompkxi — All Elite Wrestling (@AEW) August 5, 2024

► Jeff Jarrett de Bryan Danielson

A pesar de que «El Dragón Americano» lo habló mal cuando lo desafió a una lucha el pasado 31 de julio después de su segmento con el campeón en el que Bryan anunció que pondrá en juego su carrera en Londres el 25 de agosto, el veterano no tiene problemas con él, según expone en My World with Jeff Jarrett:

“Si viste el momento en que Bryan me quitó el sombrero de las manos y me desafió a una lucha, la expresión en mi cara y el sentimiento eran exactamente los mismos que tuve cuando me enteré de eso. No tuve que exagerar nada; fue una reacción emocional genuina. Bryan está a punto de ir al evento principal en Wembley para pelear por un título mundial, y tengo un gran respeto por él. Lo que Bryan hace con su habilidad artística en el ring siempre me sorprende. A veces, simplemente me asombro de su talento. Es un luchador muy contundente y puede noquearte de un golpe. Le importa mucho el negocio. Es la esencia de lo que es bueno en esta industria«.

Bryan Danielson is ready to PROVE to Jeff Jarrett he is ALL. IN. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@bryandanielson | @ReneePaquette | @RealJeffJarrett pic.twitter.com/gdS0wIL8bx — All Elite Wrestling (@AEW) August 1, 2024

¿Bryan Danielson será el nuevo Campeón Mundial de AEW?