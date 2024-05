Tony Khan tiene que castigar con dureza a The Elite por el ataque que le propinaron. De lo contrario, el resto de luchadores de AEW podrían entender que no sucede nada demasiado grave por ir contra el mandamás cuando no se está de acuerdo con él. De momento, durante el episodio de Dynamite del 1 de mayo, fue la facción la que se hizo cargo del programa en sustitución del presidente, determinando, por ejemplo, que Swerve Strickland defenderá el Campeonato Mundial ante Christian Cage en Double or Nothing.

► Jeff Jarrett bromea con Tony Khan

Uno de esos luchadores -también Director de Desarrollo de Negocios- podría ser Jeff Jarrett, quien además ya está imaginando qué pasaría si golpeara a Tony con su guitarra.

«¿Te gustaría ver a The Last Outlaw golpear a Tony Khan con una guitarra? [Risas]», bromea Jarrett en My World.

Conrad Thompson respondió diciendo que a las personas que odian a la casa Élite les encantaría verlo haciendoeso, y viceversa. El veterano estuvo de acuerdo, y después de señalar que el coanfitrión había cerrado muchos acuerdos, esto sería un ganar-ganar-ganar para todos los involucrados, especialmente para los fanáticos.

«Con todo lo dicho, la definición de un buen acuerdo en la industria de la lucha libre profesional es un ganar-ganar-ganar. Hay tres componentes. Tienes que tener el lado del protagonista y el lado del antagonista, o el rudo y el técnico. Tienes que tener talento, tienes que mezclarlo todo, pero el más importante de todos tiene que ser los fanáticos. Acabas de describirlo, para aquellos que odian a Tony, es una victoria. Para aquellos que aman a Tony, es una gran victoria para ‘The Last Outlaw’. Reserva eso, Connie. [Risas]».