Talk Is Jericho recibió recientemente como invitado a Jeff Jarrett, con quien Chris Jericho trabaja en All Elite Wrestling. El “King Of The Mountain” estuvo hablando con “Y2J” de muchos temas, entre los cuales destacamos ahora en Súper Luchas su opinión sobre que AEW puede competir con la WWE en el mercado internacional así como también los detalles sobre su rol en la compañía.

We are getting straight into the action on #AEWBOTB5, as @RealJeffJarrett and @TheLethalJay make their way to the ring! We are LIVE on TNT right now! pic.twitter.com/tgwClsquP5 — All Elite Wrestling (@AEW) January 7, 2023

► “AEW puede competir con la WWE”

“Una vez que sales de los Estados Unidos, la marca AEW, lo creas o no, está a la par con WWE. El crecimiento a nivel internacional es súper emocionante. Es muy obvio, el enfoque ha estado en el producto de televisión, y cuando realmente miras la fuerza de la marca, sabes que ya hemos repetido en varios mercados. Incluso con la pandemia hemos repetido mercados.

“Entonces, hay muchos mercados nuevos a los que iremos en 2023, lo cual es un punto de valor tan emocionante, como: oh, nunca has estado en Laredo. Oh, nunca has estado en El Paso. Oh, espera, vas a Seattle, Seattle es un mercado importante. Creo que en 2023, ya puedo ver el aumento de eso, y eso es solo, digamos, extendiendo nuestras alas un poco más porque el enfoque ha estado en ese Wednesday Night Dynamite en 20 mercados o 30 mercados. El crecimiento va a ser un eufemismo, creo”.

► El rol de Jeff Jarrett en AEW

“La industria de eventos en vivo, que es uno de los sombreros que estoy usando, lo llamaremos house shows. No es una palabra de cuatro letras, que me encanta. El negocio de los house shows, los llamaré los eventos en vivo no televisados, creo que esa es la terminología adecuada que uso cuando hablo con diferentes promotores.

“Yo digo: ‘Oye, estos no son televisados’. ‘Oh, lo entiendo’. Eso es todo a la vanguardia. Entonces, al entrar en los eventos no televisados, quiero tener mucho cuidado de ayudar estratégicamente con la orientación para obtener, los llamamos mercados C y D, pero sinceramente, mercados a los que Dynamite no va a ir”.

