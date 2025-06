Jeff Jarrett advierte: «TKO venderá WWE si…»

Jeff Jarrett analiza el cambio de mentalidad en WWE tras la llegada de TKO. “No les importa el fan, solo el retorno de inversión”, asegura el veterano de AEW.

A continuación, leemos la declaración completa del luchador y Director de Desarrollo de Negocios en un reciente episodio de su pódcast, My World:

«Sí, lo he dicho y he recibido comentarios interesantes. Para mí —esto es Jeff hablándole a Jeff—, la claridad está en que, al final del día, Vince es un promotor de tercera generación, por así decirlo. Cada decisión que tomaba se basaba en lo que él creía que el fanático de la lucha libre quería. Pero ahora las reglas han cambiado, esas reglas ya no aplican.

TKO hace lo que es mejor para obtener un retorno de inversión. Ese es su único amo, por decirlo así, y no se pueden servir a dos amos. Su amo es el capital privado. Sus jefes quieren el mayor retorno posible. Y cuando dejen de obtener esos retornos máximos, van a vender el activo. Creo que es así de simple. Creo que van a quemar y rotar, quemar y rotar, quemar y rotar.

Mi abuela solía decirme de muchas maneras: ‘Hijo, como promotor siempre debes estar preparado para los días de lluvia’. Bueno, cuando llegue la lluvia para TKO, ellos cambiarán de ciudad y cambiarán de activos. De verdad lo creo, es así de simple. No les preocupa nada más que el retorno de inversión. Ese es el negocio en el que están. Y no lo digo como una crítica, quiero dejar eso claro. No es un ataque. Están haciendo exactamente lo que se propusieron hacer y lo que sus inversionistas quieren y exigen que hagan.

Es simplemente un terreno de juego diferente. Karl, lo que él está diciendo creo que lo están diciendo muchas personas, y es como un despertar. Este camino va a continuar, y creo que apenas estamos viendo la punta del iceberg de lo distinta que es ahora esta empresa.»