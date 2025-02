Unas horas atrás nos hacíamos eco de la polémica creada en torno al menor tamaño del cuadrilátero del reciente especial Grand Slam: Australia en comparación con los que usa AEW de manera habitual.

SHE’S DONE IT! The FIRST EVER 4X AEW Women’s World Champion! Toni Storm is TIMELESS! Watch #AEWGrandSlam Australia on TNT and Max!@MariahMayx | #ToniStorm pic.twitter.com/4QBVPt1vAi — All Elite Wrestling (@AEW) February 16, 2025

► Polémica y éxito internacional

Como siempre, encontramos todo tipo de opiniones al respecto, y en esta ocasión queremos conocer la de Jeff Jarrett, luchador y Director de Desarrollo de Negocios de la compañía:

«Anoche, cuando inicié sesión, pude ver cómo se iban dando las cosas, por así decirlo. Pero, hombre, me hizo sentarme y pensar en cómo… no quiero usar la palabra ‘tribalismo’ o decir que todo está politizado, pero simplemente se siente así. Es como dice la vieja canción de Jerry Lawler: Las malas noticias viajan como un incendio, las buenas noticias viajan lento. Todos me llaman incendio porque todos saben que soy malas noticias. Es como si la gente saltara de inmediato y se aferrara a algo.

«Y si no te gusta el tamaño del ring, está bien también, no estoy tratando de decirle a nadie lo que puede o no puede gustarle. Pero, por Dios, la negatividad sigue creciendo y creciendo. Y bueno, eso también está bien, pero me pregunto si algunas personas, de alguna manera extraña, realmente disfrutan eso. ¿Los hace felices? ¿Les hace sentir bien? No puedo pensar en muchas razones, pero tal vez les da un golpe de adrenalina interna como: ‘Ah, voy a publicar esto y tuitear aquello, ya sea negativo o lo que sea’.

«Sé que los clics generan dinero y la controversia genera dinero, esa mentalidad y todo eso. Pero Conrad, tú me conoces mejor que nadie, soy un gran fanático de que la lucha libre profesional siga llenando arenas en mercados internacionales. No es por faltar el respeto a Japón, Alemania o cualquier otro mercado, pero en la economía global de hoy, la lucha libre es vista principalmente como un producto de EE.UU. que se exporta al mundo. Cuanto más éxito tenga internacionalmente, más me encanta.

«Cuando tienes un público así, puedes olvidarte de cualquier historia de fondo, de lo que creas o no, pero al final del día, como acabas de repasar, había 14,000 fanáticos internacionales que pasaron un momento fantástico… o al menos actuaron como si lo hubieran pasado increíble, porque estuvieron de pie la mayor parte del show«, comenta el veterano en My World.

Okada letting Australia know what he thinks of them as only Okada does Watch #AEWGrandSlam Australia on TNT and Max!@SNM_Buddy | @rainmakerXokada pic.twitter.com/nDlWqwzJoc — All Elite Wrestling (@AEW) February 16, 2025