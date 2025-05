Después de mucho tiempo, TNA ha encontrado en Joe Hendry un luchador que cuenta con el apoyo incondicional del público, aupado por este hacia el máximo trono de la empresa. Pero Hendry puede ser algo más que campeón mundial para TNA.

El inglés se ha convertido, por méritos propios, en una sensación viral, y aunque muchos lo consideraban moda pasajera, su candencia se mantiene. E incluso ha alcanzado nuevos niveles tras luchar contra Randy Orton en WrestleMania 41, evento luchístico más visto en el mundo cada año.

El problema, sin embargo, fue cómo lució allí, al nivel de un mero «mid-carder», perdiendo con Orton en apenas tres minutos. Y aunque TNA haya obtenido así una enorme exposición, la marca salió debilitada y el statu quo perpetuado. Todo, además, cuando Hendry apunta a estar camino hacia WWE una vez su contrato concluya.

Dejando a un lado si la alianza con WWE resulta contraproducente para TNA, Jeff Jarrett, ante los micrófonos de reciente edición de su podcast ‘My World’, respondió a la eterna pregunta de por qué la empresa que él y su padre fundaron no ha vuelto a recuperar la mediaticidad de sus años más exitosos.

«Uno de los principales factores es la falta de una cara de la marca consistente y clara. Estoy muy contento de que hayan capeado otro temporal, la marca parece hecha de teflón […] Pero creo que hay un problema de fondo, y es la ausencia de una figura que represente la marca frente al público. ¿Quién es la cara de TNA ahora mismo? ¿Quién es? [Conrad Thompson, coanfitrión del podcast, le sugiere que Joe Hendry] ¿Cuánto tiempo lleva siendo la cara? No más de un año… Es algo muy, muy complicado.

«Tiempo atrás estaba yo, estaba Hulk Hogan, Eric Bischoff, Dixie Carter y Billy Corgan, y ahora no hay una figura equivalente. Cuando miras el producto y miras a la figura del Gerente General… y no la hay, piensas, ¿por qué falta eso? […] Incluso los luchadores más importantes de TNA no están asociados exclusivamente con la marca de TNA. ¿De verdad asocias a los Hardy con TNA? Yo no».