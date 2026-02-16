Jeff Hardy y Matt Hardy negocian con WWE: «Volveremos»

Aunque muchos pensaron que Jeff Hardy y Matt Hardy nunca iban a volver, sobre todo, por la forma en que salió Jeff de la empresa la última vez, esto no fue así.

► Jeff Hardy y Matt Hardy anuncian que volverán a WWE en un futuro

Todo gracias a la gran alianza de TNA Wrestling, empresa a la que fueron ambos tras la salida de Matt Hardy de AEW, con WWE.

Por eso, en el 2025, los queridos The Hardy Boys tuvieron cinco luchas en conjunto con talento de WWE, y hasta lograron ganar el Campeonato de parejas NXT al derrotar a Dion Lennox y Osiris Griffin de DarkState.

Por eso, muchos fans se han preguntado por qué razón The Hardy Boyz no han retornado a WWE en lo que vamos de este 2026. Alistair McGeorge de Metro de Inglaterra le trasladó esta pregunta a los Hardy, y esta fue su respuesta, confirmando que su paso por WWE no ha terminado, así sigan en TNA. Esto dijo Matt Hardy:

“Estamos en negociaciones constantes con WWE para hacer algunas cosas más. Vamos a hacer más con ellos. Para nosotros era muy importante quedarnos en TNA en lugar de convertirnos nuevamente en un acto a tiempo completo en WWE. En TNA vamos a estar en una posición para tener éxito; podemos aportar y ayudar a que la compañía crezca y mejore.

«La relación con WWE ha sido excelente. Cada vez que hemos interactuado con Shawn Michaels, ha sido absolutamente increíble, Triple H, —con quien sea— nos hemos llevado muy bien con todos. Creo que van a ver algunos momentos más geniales de los Hardy Boyz en WWE antes de que todo esté dicho y hecho en 2026”.

Por ahora, no se sabe cuándo Jeff y Matt Hardy volverán a WWE. The Hardy Boyz siguen siendo los actuales Campeones de Parejas TNA, título que tienen en su poder desde el 20 de julio de 2025.