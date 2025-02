En la más reciente edición de NXT, Tavion Heights de No Quarter Catch Crew, retó a los legendarios Jeff Hardy y Matt Hardy, a que se aparecieran por NXT la próxima semana para luchar ante él y Myles Borne.

Pues bien, la respuesta de The Hardy Boyz no se hizo esperar. A través de un video publicado en su cuenta oficial de X, antes Twitter, los hermanos Hardy respondieron de manera positiva y aceptaron el reto lanzado por NQCC. Este es el video:

🤯 🤯 🤯 NQCC just called out the @ThisIsTNA Tag Team Champions, The Hardy Boyz, for a match NEXT WEEK! #WWENXT pic.twitter.com/L2vrLiuvAz — WWE (@WWE) February 19, 2025

► The Hardy Boyz regresan a WWE y lucharán en NXT

Matt Hardy: «Nunca esperé que al poner NXT en la televisión esta noche, escuchara nuestros nombres. Y menos, que nos retaran a una lucha. Pero, voy a decirles algo, No Quarter Catch Crew, estoy muy halagado de que tengan a los Hardy en su mente esta noche. ¿Deberíamos aceptar el reto, Jeff?»

Jeff Hardy: «¡Por supuesto que deberías aceptar este reto! ¡Somos los Campeones Mundiales de Parejas de TNA Wrestling! Hombre, es 2025, todavía estamos innovando, todavía estamos influenciando, todavía estamos inspirando, todavía estamos modificando el arte de la lucha libre. ¿Qué les parece, Fraxiom?»

Matt Hardy: «Fraxiom… ¿Por qué no toma una silla en ringside y nos ven a nosotros vencer al No Quarter Catch Crew? Después de un cambio de trama, después de un Twist of Fate, un Swanton Bomb? Se darán cuenta de que somos el mejor equipo de todos los tiempos y el espacio. Los mejores. ¡Los mejores de todos los tiempos!»

Jeff Hardy: «Y la gente siempre se pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Tal vez La Fiesta Hardy en NXT!»

We heard our names dropped on #WWENXT – Our response NQCC.. pic.twitter.com/Pwfu0XLZ6x — MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) February 19, 2025