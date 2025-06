El día de ayer se realizó otra edición más de SubwayMania. ¿Y qué es SubwayMania? Es una reunión de fanáticos de la lucha libre en un vagón del metro de New York, en donde se reúnen para hablar de lucha libre, e incluso, en medio de música, hacen cosplay.

El creador fue el fanático de nombre Tim Hann Rivera. Y el día de ayer, su evento, que ya había sido reconocido por el entonces Cmapeón Mundial de Peso Completo de WWE, Jey Uso, subió el nivel.

Y es que, las leyendas de la lucha libre profesional, Jeff Hardy y su hermano Matt Hardy, sorprendieron al universe a esta convención improvisada de fans. En medio de todo, el vagón se abrió y The Hardy Boyz aparecieron, mientras una bocina tocaba su famosa canción.

Los fans enloquecieron con cánticos de «Holy shit!» y luego de carear con dos fans vestidos como The Dudley Boyz, hasta bailaron la entrada de los Hardy Boyz, quienes se mostraron bastante alegres de estar con los fans en el vagón y fueron muy accesibles. Este es el video con el momento:

Jeff & I crossed the MULTIVERSE and stepped into SubwayMania in NYC – It was EXTREME CHAOS!

Appreciate the invite & video by our guy @Timhannrivera! pic.twitter.com/dRUsDOy1J2

— MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) June 25, 2025