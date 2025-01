Jeff Hardy: «Tengo una nueva máscara para Willow»

El talentosos y querido luchador, Jeff Hardy, quiere seguir en el mundo de la lucha libre profesional. Y por eso, hasta está interesado en sorprender en TNA Wrestling.

Así lo declaró Jeff Hardy recientemente en el video podcast The Wrestle Spot, en donde el luchador declaró que quiere regresar a su personaje de Willow, y darle una nueva capa, mostrando una nueva máscara. Estas fueron sus declaraciones:

► Jeff Hardy habla de las nuevas ideas para su personaje Willow

«He estado hablando mucho de eso, hombre. En Hillsboro, Carolina del Norte, hay una nueva máscara de Willow. Mi hija mayor y yo diseñamos una nueva placa frontal, él la consiguió e hizo la máscara.

«Aún no la he recogido. Pero una vez que llegue, me la pruebe y se sienta bien, no puedo esperar para hacer un promo de Willow en las redes sociales o algo por el estilo. Estoy súper emocionado de eso, de traer a Willow de vuelta a TNA. Será mucho mejor que antes.

«Creo que en esta evolución actual de lo que estamos haciendo, queríamos ganar los títulos como los Hardy Boys originales, y después de hacer eso y reclamar el premio que realmente queríamos, que era tener otro fuerte reinado como campeones de parejas, creo que quizás tan pronto como Genesis, comenzarán a ver una pequeña evolución de Matt y Jeff Hardy, donde trascenderán ser simplemente superestrellas de la lucha libre profesional o lo que sea.

«Tenemos algunas ideas, cosas sobre la mesa que estamos buscando implementar, y creo que incluirán elementos que recordarán a la gente del universo ‘Broken’ y esos personajes, personajes que son un poco más grandes que la vida misma. Creemos que es hora de evolucionar y renovarnos. Así que estamos ansiosos por hacer eso en 2025″.