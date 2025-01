El talentoso y querido luchador, Jeff Hardy, ha revelado recientemente cómo logró inspirarse para dar a su personaje uno de sus elementos más destacados: los icónicos maquillajes que utiliza en su cara. Hardy es todo un artista del maquillaje y ha logrado, a lo largo de los años, expresarse por medio de este arte y darle a su cara una capa para ser añadida a su personaje.

A lo largo de los años, la pintura facial de Jeff Hardy ha sido una de las cosas que más ha gustado al os fans, especialmente, a los niños. Y esto, sumado a su estilo aéreo y arriesgado de luchar, así como su gran personalidad y su carisma, que es como un imán, lo convirtieron en uno de los más queridos y mejores luchadores.

► Jeff Hardy recuerda cuando se inspiró en The Ultimate Warrior y Sting para su pintura facial

Por eso, sorprendió recientemente cuando reveló en entrevista con MuscleManMalcolm cómo se inspiró para hacerse sus pinturas faciales, revelando el nombre de dos grandes y recordados luchadores de la época de los 80’s. Estas fueron sus palabras:

“Sting y The Ultimate Warrior. También The Road Warriors. Fui a un evento de lucha libre cuando tenía 12 años y vi a Sting salir en Fayetteville, Carolina del Norte. Toqué su hombro. No sabía por qué se pintaba la cara, pero me encantaba, y eso es lo que me formó y lo que hizo que use pintura facial hoy en día».