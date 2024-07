Los dos años del ex Campeón WWE Jeff Hardy en AEW (2022-2024) no van a ser recordados en el futuro por nada en especial más que por el hecho de que fue parte de la compañía. Sí quizá puedan señalarse algunos momentos, empezando por el de su debut en el episodio de Dynamite de 9 de marzo, pero es posible que lo primero que se mencione sea que todo lo bueno que podría haber hecho como All Elite se vio truncado porque el 14 de junio de ese mismo año fue arrestado por manejar bajo los efectos del alcohol, lo que lo llevó a ser suspendido y entrar en rehabilitación, para tiempo después volver y no hacer apenas nada hasta su adiós.

► Jeff Hardy en AEW

Hoy el «Charismatic Enigma» está dando los primeros pasos del nuevo capítulo de su carrera, el cual lo ha devuelto a la que una vez fuera su casa, TNA, donde todos los fanáticos están esperando a que esté disponible para descubrir qué tiene para ofrecer. Precisamente, durante su reciente visita a Busted Open Radio le preguntaron al veterano por sus objetivos en la empresa. Él aprovechó también para acordarse de aquellos días en las tierras Khan.

«Definitivamente, quiero ganar los Campeonatos en Parejas de TNA. Todavía siento mucha culpa y vergüenza porque AEW me dio una oportunidad, e incluso a Matt, y yo rompí la confianza debido a mis problemas personales y mi vida real. Quiero compensar a Matt por eso. Diré aquí mismo que no romperé la confianza de TNA. Eso está en mi pasado. Se siente bien tener una especie de borrón y cuenta nueva con esas cosas y empezar de nuevo en lugar de cargar con la culpa y la vergüenza por lo que hice en un cierto mundo de la lucha libre profesional».

¿Qué esperas de Jeff Hardy en TNA? ¿Cómo valoras su paso por AEW?

Embed from Getty Images