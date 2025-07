Jeff Hardy recuerda AEW: «Siento culpa y vergüenza»

El paso de Jeff Hardy por All Elite Wrestling fue breve y nada exitoso y «The Charismatic Enigma» no puede culpar a nadie más que a él mismo por ello. De hecho, recordemos que él y Matt Hardy iban a ganar el Campeonato Mundial de Parejas en el verano de 2022 cuando lo arrestaron por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que lo llevó a ingresar en rehabilitación, a ser suspendido por la empresa, y a que se cancelara dicho plan.

Echando la vista atrás, Jeff habla así sobre esos dos años en AEW durante una entrevista en The Ariel Helwani Show:

«Mis problemas personales. Meterme en problemas con la ley. Siento que nunca tuve una oportunidad justa para redimirme. Al volver, al menos así lo sentí. Entendí completamente por qué no querían darme esa oportunidad. Probablemente no puedan confiar en mí. Solo soy una carga. Me decía a mí mismo todas estas cosas terribles sobre lo que me pasó y sobre haber sido arrestado de nuevo. Hay mucha culpa y vergüenza involucradas en eso. Naturalmente, me castigaba a mí mismo por ello. Simplemente no creo que alguna vez tuviéramos una oportunidad justa por eso. Me culpo todo el tiempo».