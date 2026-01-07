Jeff Hardy: «Quiero que se me recuerde…»

Uno de los mejores equipos de lucha libre de todos los tiempos como sonMatty Jeff Hardy, los Hardy Boyz, hablan sobre su retiro, el presente de sus carreras en TNA, zombies, el Hardy Compound, el acuerdo con AMC, su legado y más.

► En palabras de Matt y Jeff Hardy

Matt Hardy

“Es enorme. Es masivo. AMC está en todos los paquetes básicos de cable. Si tienes televisión por cable, tienes AMC. Todos los hoteles tienen AMC. Así que estamos de vuelta en el juego. TNA hizo cosas increíbles con Spike y, cuando ese acuerdo terminó, pasaron unos años difíciles, sobreviviendo como podían. Ahora estamos de vuelta en el juego, al mismo nivel que AEW, y eso es muy emocionante. Lo que más me gusta de todo esto es que hace que la industria del wrestling sea más sana. Crea otro lugar donde hombres y mujeres puedan trabajar al máximo nivel, y también más empleos detrás de cámaras. Aporta estabilidad a la industria, y eso es algo muy positivo.”

“Es una mezcla de orgullo y presión. Estamos muy orgullosos de nuestros logros. Somos 16 veces campeones mundiales en parejas y mucha gente nos considera el equipo más popular e influyente de todos los tiempos. Con eso también viene presión, especialmente cuando te haces mayor. Yo tengo 51 años, él 48, pero en nuestra mente y en nuestro corazón nos sentimos como si tuviéramos 21 y 18. Seguimos queriendo rendir al máximo nivel, seguir siendo innovadores y marcar tendencias. A veces, al hacerte mayor, dudas de ti mismo, pero estamos muy bien y nos sentimos muy fuertes.”

“Ahora mismo estamos haciendo algo más clásico, más retro de los Hardy Boyz, pero siempre añadimos movimientos nuevos y seguimos innovando. Somos dos chicos de un pequeño pueblo rural de Carolina del Norte que tenían un sueño enorme y lo hicieron realidad. Creo que incluso este tema de creernos realmente que somos los GOAT puede llevar a algo muy entretenido, quizá incluso a unos Hardy Boyz un poco metidos en su propia cabeza.”

“No estamos poniendo ningún límite de tiempo a nuestras carreras. Vamos día a día, según cómo nos sentimos, y ahora mismo nos sentimos genial. Cuando llegue el momento de retirarnos, intentaremos crear el mejor escenario posible, el final soñado, pero ese momento todavía no ha llegado.”

“Creo que hemos sido parte de grandes cambios y evoluciones dentro del wrestling profesional. Somos uno de los equipos más auténticos que ha existido.”

Thank you to both the staff & readers of @OfficialPWI for naming The Hardys as 2025 Tag Team of the Year! pic.twitter.com/qTNJuYAki6 — MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) January 3, 2026

Jeff Hardy

“En general, me gusta cuando escucho eso. Estoy trabajando en modo GOAT. La adrenalina de salir al ring cuando suena la música de los Hardy Boyz nunca envejece. Ver a la gente bailando, haciendo mis movimientos, haciendo los gestos de Matt… eso nunca se vuelve viejo. Vivir esos momentos en los que imaginas algo y luego lo haces realidad frente a un público en directo es por lo que vivo.”

“Creo que el wrestling es mejor cuando es un espectáculo variado, con algo para todo el mundo. Podemos contar historias en combates normales, en combates con escaleras, mesas y sillas, o en combates cinematográficos en el Hardy Compound. Somos muy abiertos de mente y creemos que el wrestling no es una sola cosa.”

“Quiero que se nos recuerde como dos de los luchadores más apasionados que han existido. Cuando todo termina, seguimos quedándonos hasta que sale el sol si hace falta para conocer y agradecer a nuestros fans.”

“Creo totalmente que un combate cinematográfico con The Righteous en el Hardy Compound sería algo enorme.”

“¿Zombis en el Hardy Compound? ¿Por qué no? Estamos en AMC.”

The Righteous continue to try to get in the head of The Hardys. @MATTHARDYBRAND @JEFFHARDYBRAND #TNAiMPACT pic.twitter.com/3bDBHbCJvS — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) January 4, 2026