Jeff Hardy quiere retirar a CM Punk

Una voz más se suma al retiro: nadie más y nadie menos que Jeff Hardy.

Es más, para agregar picante al asunto señaló a CM Punk como su último objetivo.

Pues bien.

Estamos ante una situación por lo menos, curiosa.

Venimos de platicar sobre el el retiro de John Cena, ahora, otro taquillero está pensando en dejar las botas en el centro del cuadrilátero.

Hardy, que al momento de escritas estás palabras tiene 47 años, dedicó unas palabras a su lucha de retiro.

► The Charismatic Enigma retirando al Chicago Made

Hardy concedió una entrevista a Tin Hann Rivera, luego de luchar en el evento de House of Glory: «Live for the moment» donde compartió con los actuales campeones de la división de parejas AEW: Private Party.

Aquí habló sobre lo que para él sería su final del camino soñado.

«En última instancia, me gustaría tener un combate realmente genial en WWE y entrar al Salón de la Fama y todo eso, para realmente cerrar de la mejor manera posible. «Mirando mi carrera ahora, mi historia es solo un vistazo, como un parpadeo, luego de lograr tanto, estoy en este punto: más viejo. Así que realmente sería especial tener un combate increíble, tal vez retirando a CM Punk, y luego entrar al Salón de la Fama.»

Lo anterior, no es gratuito.

En 2009, Punk y hardy protagonizaron una encarnizada rivalidad que se sustentaba en las adicciones de hardy y como Punk, carecía de estas, puesto que Punk es Straight Edge; que en resumidas cuentas es un filosofía basada en el no consumir alcohol, tabaco, drogas ni apoyar la promiscuidad.

Luego de esta rivalidad Hardy se fue de la gran e.

No volvería hasta 2017, para volverse a ir en 2021.

Tal parece que sus caminos podrían volver a unirse y concluir en la empresa de lucha profesional que todo mundo conoce, y ¿Por qué no? Ambas carreras podrían ver su ocaso allí.

Si quieres escuchar a Hardy decir lo anteriormente citado, abajo te dejo la entrevista.

Lo dice desde el minuto 2:22.