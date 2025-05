Jeff Hardy no luchará en Under Siege y TNA prepara sorpresa

Ayer, durante iMPACT!, TNA quiso jugar con la realidad de uno de sus luchadores, Jeff Hardy, quien no tiene permitido todavía dejar los Estados Unidos de América por su arresto tres años atrás. Y de paso, nos vendió la implicación de un misterioso luchador como sustituto.

Los Nemeth, sabedores de tal problema legal que acusa Jeff, propusieron a los Hardy una revancha para Under Siege 2025 por el Campeonato Mundial de Parejas TNA que conquistaron en Rebellion 2025. Pero el tiro les salió por la culata, porque Santino Marella se hizo notar, haciendo oficial dicha defensa y especificando que Matt podrá escoger un compañero para el compromiso.

Ya hacen quinielas los seguidores sobre quién podría acompañar a Matt, divididos entre Leon Slater, algún nombre adscrito a WWE NXT o incluso Shannon Moore. Cabe recordar, no obstante, que Under Siege 2025 se celebra en Canadá, por lo que el escenario podría darnos una pista de la nacionalidad del susodicho.

TNA presenta el próximo 23 de mayo Under Siege 2025, evento que tendrá lugar desde el CAA Centre en Brampton (Ontario, Canadá). He aquí su menú provisional.

BREAKING: @NicTNemeth and @ryrynemnem will defend the TNA World Tag Team Titles against @MATTHARDYBRAND and a partner of his choosing at #TNAUnderSiege LIVE on TNA+ on May 23 from the CAA Centre in Brampton, Ontario.



WATCH #TNAiMPACT! on TNA+: https://t.co/afG9MKyLaa pic.twitter.com/xVLcGesZBJ