Jeff Hardy: «Me alegro de no haberme matado»

Afortunadamente, para él, para su familia, para sus amigos y también para la lucha libre, Jeff Hardy pudo dejar atrás los peores momentos de su vida (y de su carrera). No es necesario recordarlos, a lo largo de los años el mundo luchístico no ha perdido detalle de las vivencias del «Charismatic Enigma», pero sí hemos de hacernos eco de las recientes declaraciones del Campeón Mundial en Parejas de TNA a Chris Van Vliet en Insight.

► Bendecido y agradecido

«Estoy súper emocionado por la lucha libre de nuevo. Cuando tuvimos la lucha de mesas, The System, hice el Swanton Bomb desde esa estructura frente a toda esa gente, fue tan similar a cuando se lo hice a D-Von Dudley en el Madison Square Garden. Estaba tan emocionado después de que todo salió bien. Fue mucho más arriesgado porque la mesa estaba en diagonal y daba miedo. Pero todo salió bien porque ese tipo de cosas son por las que vivo. Superar ese combate y pensar en las posibilidades del futuro, y cómo me siento ahora, me siento tan bendecido de seguir aquí y tan agradecido de no haberme matado con mis problemas de drogas y alcohol.

«En realidad, no estuve cerca de hacerme daño. Hubo momentos en los que me despertaba y era como, ‘Oh, dios mío, ¿qué estoy haciendo?’ Me decía a mí mismo todo el tiempo, y nunca llegué al punto en el que tuviera síntomas físicos de abstinencia por no beber, así que, con eso, pensaba: ‘Vale, supongo que no soy alcohólico porque no me enfermo al dejar de beber.’ Estaba sobrio durante semanas, y luego volvía a caer.

«Cuando empezaron las multas por conducir bajo los efectos del alcohol, ahí fue cuando realmente se volvió una locura, lo negaba tanto. Nunca tuve la intención de lastimar a nadie, así que el simple pensamiento de que podría haber herido a alguien en la carretera, lo siento mucho por eso, especialmente por las personas que han perdido a seres queridos en accidentes causados por conductores ebrios. Pero necesitaba que algo grande pasara, y eso fue lo que pasó. Fui a rehabilitación por un largo tiempo, y era exactamente lo que necesitaba.

«He estado tan iluminado — hubo un momento con el sol, de hecho, cuando estaba en tratamiento en Florida, y pensé: ‘Vale.’ La luna, hay algo muy especial pasando aquí conmigo mientras vuelvo a estar sobrio. La segunda vez que regresé a TNA, me había puesto sobrio, estaba genial. El 2012 fue uno de los mejores años de mi carrera como luchador, en mi opinión, y eso fue gracias a la sobriedad. Estar de vuelta en ese estado ahora, acercándome a los tres años de sobriedad, es súper emocionante seguir haciendo exactamente lo que he estado haciendo y demostrarle a la gente que estaban equivocados en el proceso.»