Jeff Hardy llamó "Ring of Horror" a ROH tras un mal debut

Jeff Hardy no tuvo un buen debut en ROH, hasta el punto de que llamó "Ring of Horror" a la compañía.

Mientras miramos con ganas al futuro de Jeff Hardy en lo relativo a su retorno a los encordados después de su arresto por conducir en estado de abriedad así como el juicio que debería celebrarse el 21 de diciembre, nos enfocamos ahora en su pasado para recordar cuando hizo su debut en Ring of Honor en 2003. Entonces, el «Enigma Carismático» ya se había hecho un nombre en la lucha libre profesional tras haber comenzado su carrera en 1993 y haber trabajado en WWE. Pero aquella primera vez no fue lo que se esperaba.

► Jeff Hardy llamó «Ring of Horror» a ROH

El entonces luchador de 26 años debutó en ROH venciendo a Joey Mercury y Kirby Mack en una amenaza triple en el evento Death Before Dishonor. No tendría un nuevo combate en la organización hasta catorce años después, cuando The Hardy Boyz ganaron el Campeonato Mundial de Parejas en Manhattan Mayhem 2017. Pero continuamos con aquella ocasión pues en un reciente episodio de The Extreme Life of Matt Hardy su hermano mayor, Matt Hardy, cuenta que Jeff calificó la compañía como «Ring of Horror» tras su experiencia.

“Esa fue una noche muy famosa en la que debutó por primera vez con Willow en ROH, salió en ese combate y en realidad fue organizado por Thomas Simpson, a quien acabas de ver allí, si no me equivoco. Era Jeff, estaba haciendo algo con Kirby Mack, quien en su día fue alumno de Thomas Simpson. Y de alguna manera hizo posible un trato para que Jeff viniera al show de ROH. Pero recuerdo que Jeff nunca quiso volver a ROH. Después de eso, recuerdo que durante mucho tiempo lo llamó ‘Ring of Horror’, y estaba muy molesto por la reacción que tuvo allí”.