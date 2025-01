Jeff Hardy: «Hasta que no pueda más»

Jeff Hardy comenzó a luchar de manera profesional en 1993. Uno de los primeros registros que se tienen de él indica que enfrentó a Razor Ramon (Scott Hall) en WWE Raw en 1994 bajo el nombre de Keith Davis. También a The 1-2-3 Kid (X-Pac) y Jim Neidhart en el programa Superstars, y a King Kong Bundy en Wrestling Challenge, antes de aventurarse en NWA como Wolverine, o ganar su primer título, llamándose Willow The Wisp, en New Frontier Wrestling Alliance.

31 años después, «The Charismatic Enigma» está disfrutando mucho de su presente en el ring. Ha pasado por todo, de lo mejor a lo peor, títulos mundiales y lesiones, eventos estelares y graves problemas de salud, y hoy se divierte junto a su hermano, Matt Hardy, con quien ostenta el Campeonato Mundial de Parejas de TNA. Y si bien cada vez se habla y él mismo habla más de su retiro, su intención es no dejar de luchar hasta que no pueda más, como explica a WFAA Dallas:

«Lo genial de eso es que todavía estoy aquí, todavía tengo vida y me siento bien. Como mencionó Matt, somos grandes aficionados a los baños de hielo, y eso ha sido increíblemente beneficioso para mí tanto mental como físicamente. No pongo un límite a esto, simplemente lucharé hasta que ya no pueda luchar más.»

En esta misma entrevista, como recogíamos anteriormente, Jeff comenta que de haber tenido una vida más disciplinada quizá hubiera sido más grande que John Cena. Aunque Matt no está tan seguro de ello. Y puede que el 16 veces Campeón Mundial esté a otro nivel pero sin duda él tiene su propio lugar en la historia de la lucha libre. Y en cuanto a su próximo combate, será tan pronto como en el programa de TNA de esta semana:

THIS THURSDAY LIVE on #TNAiMPACT at 8/7c on @AXSTV in the US, @Sportsnet 360 in Canada and TNA+ around the world.@TheMooseNation and @DirtyDangoCurty take on TNA World Tag Team Champions @MATTHARDYBRAND and @JEFFHARDYBRAND! pic.twitter.com/OO0i68L42v

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) January 21, 2025