Jeff Hardy estuvo en AEW por dos años, y su carrera no fue lo que se esperaba, una vez más por sus problemas fuera del ring, ya que solo unos meses después de sumarse a la compañía de Tony Khan, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. A partir de allí, siguió una espiral descendente hasta su salida, y eventualmente hizo su regreso a TNS en el evento TNA Against All Odds, lo que supone una nueva oportunidad para The Enigmatic Charisma.

► Jeff Hardy rechazó el Salón de la Fama WWE por su hermano

A pesar de sus problemas personales que derivaron en su salida, tanto de WWE como de AEW, Jeff Hardy logró en la primera una decorada carrera, y fue sujeto de consideración por parte de la WWE para ser incluido en el Salón de la Fama, aunque el hoy luchador de TNA lo rechazó cuando se lo propusieron.

Durante una aparición reciente en Busted Open Radio, Jeff Hardy declaró una vez más que rechazó la oferta de la WWE para una inducción al Salón de la Fama WWE debido al hecho de que Matt Hardy no iba a ser incluido con él. Jeff Hardy dejó en claro que solo quiere una inducción al Salón de la Fama si él y su hermano son incluidos juntos.

“Por supuesto, hombre. Cuando lo negué la primera vez, no me pareció bien entrar allí sin Matt Hardy. Quiero decir, lloré después de esa llamada telefónica. Estaba pensando en todos los momentos realmente geniales que le he dado al mundo de la lucha libre profesional. Estoy muy orgulloso de ello, pero no me pareció nada correcto. Entonces, solo quería esperar. Si hiciera esto, definitivamente lo haré con Matt, ya sabes. Será algo de los Hardy Boyz. Solo quiero un anillo, no quiero dos anillos”.

Jeff Hardy también lamentó cómo terminó su carrera en AEW, pero ahora se enfoca en su nueva etapa en TNA, mientras aguarda para ver si será llamado al Salón de la Fama WWE junto a su hermano Matt.