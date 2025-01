Jeff Hardy ahonda en sus sentimientos recordando los problemas con la depresión de su padre y de que su vida privada haya sido usada en la televisión. Ello en su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight cuando los peores momentos de su existencia y de su carrera finalmente han quedado atrás; «The Charismatic Enigma» decía recientemente también que podría haber sido más grande que John Cena.

► La depresión de su padre

“Cuando dejé WWE en 2021, mi papá estaba muy enfermo. En 2017, justo después de que volvimos a WWE en WrestleMania, probablemente fue la última vez que se sintió bien antes de caer en una depresión profunda. Pero sí, yo había estado cuidándolo, y estaba tan mal que no quería seguir viviendo. Él ya estaba listo para irse. Nuestra mamá murió joven; yo tenía 10 años cuando ella falleció. Así que siempre me dije a mí mismo que, cuando él me necesitara, yo lo cuidaría. Hice todo lo que pude para emocionarlo por la vida y todo eso.”

► Su vida privada en televisión

“Es extraño también, porque mi vida personal se convirtió un poco en mi vida profesional allá por el 2008 o 2009, y para mucha gente, ya sabes, eso está mal. Pero, en cierto modo, creo que me ayudó, aunque también, mirando hacia atrás ahora, digo, ‘Dios mío, ¿fue eso lo correcto?’. Porque esa es mi vida personal. Y ahora, aquí estamos en lo profesional. Es súper interesante, como yo y la historia y la rivalidad con CM Punk fue simplemente increíble, y eso ayudó a que fuera de esa manera, porque éramos completamente opuestos. Pero sí, es como que no hay mucha diferencia entre Jeff Hardy. Por eso también estoy emocionado.

«Tengo este alter ego, este alter Nero mío, llamado Willow, y apareció en TNA, en mi última etapa en TNA, y hay una nueva máscara con una placa frontal completamente nueva. Y, hombre, aún no me la he probado, pero cuando la recoja y si me queda bien, seguro que me emocionaré por las posibilidades de un lado mucho más oscuro de Jeff Hardy, o un personaje mucho más espiritual e innovador de lo que Willow ha sido en el pasado. La idea original de Willow era que nada tenía sentido, porque no es humano. Es como un alienígena. Es el Dios de mi imaginación. Así es como comenzó todo. Pero para que sea como mi pasajero oscuro, una especie de guía de Jeff Hardy hacia una zona diferente en la lucha libre profesional, creo que podría haber algo realmente poderoso en eso.”