Jeff Hardy: «¿Enfrentarme a CM Punk? Es posible»

Mientras charlaba con Chris Van Vliet en su pódcast, » INSIGHT with Chris Van Vliet», en el capítulo titulado: «Jeff Hardy On Sobriety, Owning His Mistakes, Returning To TNA, Possible WWE Return, Hall Of Fame», Hardy meditó lo siguiente.

«No sé si sabías pero, como luchadores profesionales, manifestamos cosas todo el tiempo, y durante mi recuperación esta vez realmente estudié y trabajé en la meditación. Me tomé el tiempo para aprender sobre la meditación, en parte por el temor de enfrentarme a una larga temporada en prisión. Ahora, finalmente entiendo qué es la meditación: simplemente darle un descanso a tu cerebro. Y cuando puedes hacer eso, ahora lo hago casi sin esfuerzo. «Estar en la naturaleza ayuda mucho, pero bro, 30 minutos pueden sentirse como 2 cuando entro en esa zona de desconectar mi mente de todas las preocupaciones y tensiones diarias que todos los seres humanos tenemos. La meditación es algo enorme. Junto con ella, también manifiesto cosas. Pienso en mi futuro en la lucha libre, lo que me gustaría lograr, lo visualizo, y lo veo exactamente como va a suceder. Y hasta ahora, todo ha ido bien: las cosas que he visualizado terminan convirtiéndose en realidad, tal y como las vi antes. «No pienso en cuánto tiempo más puedo hacer esto. Hace unas semanas hice un chiste en un show que hicimos. Mi humor es diferente, incluso en mis presentaciones musicales. Sé que mucha gente no entiende mi humor, que a veces puede ser oscuro. Dije algo como: «Oh, para cuando tenga 50 años, quizá regrese a la ‘E’, retire a CM Punk y luego entre al Salón de la Fama». Lo dije como una broma, pero no era en absoluto algo que realmente estuviera manifestando. Lo dije pensando que sería gracioso, y creo que fue justo después de pintarme la cara incómodamente frente a toda esa gente. Pero todos tomaron eso como si fuera algo real: «Jeff Hardy dice que va a retirar a CM Punk». Y eso se convirtió en algo que la gente empezó a tomar en serio, pero no era mi intención. «Podría pasar, y la realidad es que podría suceder, viejo. Nuestra rivalidad… todavía recibo muchos elogios por eso. Personas que ahora son adultas vienen y me dicen: ‘Uy, viejo, tú y Punk, esa rivalidad fue increíble’. Incluso en AEW, sentí que hubo un momento para mí y Punk, al menos algún tipo de enfrentamiento o una situación incómoda, como encontrarnos en los bastidores o algo así. Pero nunca llegamos a hacerlo. De todas formas, me encantaría revivir esa rivalidad de alguna manera. ¿Quién sabe, pana? CM Punk es un súper poder en el mundo de la lucha profesional. Pero amigo, si Jeff Hardy sobrio se convierte en un idiota… ¡vamos! ¿Un Jeff Hardy rudo contra el único y popular CM Punk? Siento que eso es completamente posible».

Si quieres escuchar a Hardy decir lo anteriormente citado, a continuación te dejo la entrevista.

Inicia desde el minuto 48.