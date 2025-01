Jeff Hardy: «El cierre perfecto para mi carrera…»

«The Charismatic Enigma» Jeff Hardy todavía tiene mucho que contar en la lucha libre. No solo en TNA, donde es Campeón Mundial de Parejas junto a Matt Hardy, sino también en WWE, pues su hermano predecía recientemente que ambos lucharán allí en 2025. No hay una fecha de retiro prevista para el icónico luchador pero igualmente nos planteamos cuál sería un final perfecto para su vida en la lucha libre profesional.

► El cierre perfecto

Mientras hablaba recientemente en The Wrestle Spot, Jeff compartía que le gustaría terminar siendo inducido al Salón de la Fama de WWE:

«Esta etapa como campeón mundial significa todo para mí porque estuve cerca de terminar con todo en el verano de 2022, lo cual es público, y la gente conoce mis problemas a lo largo de los años con las drogas y el alcohol. Pero salir al otro lado de eso, he estado diciendo mucho últimamente que todos estos fracasos, me han llevado a la salvación. Solo estar del otro lado de eso, me da escalofríos solo de pensar en estar con 47 años y ser campeón en TNA, de regreso en TNA, donde he tenido muchos momentos y recuerdos increíbles que he creado. Esto significa todo para mí y mi familia, el apoyo de mi familia, mi esposa y mis hijas, oh dios mío. Si ellas me hubieran abandonado, yo habría renunciado completamente a mí mismo. Ellas son mi mundo, les debo todo.

!Le debo tanto a la lucha libre profesional en general porque me ha dado una vida increíble. Pero, en general, esta etapa como campeón podría terminar siendo la más importante de mi carrera, simplemente porque he sobrevivido a todas estas luchas. Me siento tan avergonzado, y todavía siento mucha vergüenza y culpa, pero tengo que superar eso y simplemente creer en mí mismo y continuar en el camino en el que estoy. Cualquier cosa es posible para Jeff Hardy de aquí en adelante. ¿Quién sabe? Ojalá, el final perfecto para mi carrera sería terminar en el Salón de la Fama de WWE y salir en un punto alto en lugar de uno bajo y deprimente, y siento que eso va a suceder«.