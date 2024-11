Jeff y Matt Hardy dan detalles del combate Full Metal Mayhem de TNA Bound for Glory donde ganaron el Campeonato Mundial en Parejas el pasado 26 de octubre. Concretamente, de la llamativa lona del cuadrilátero, diferente a la de resto de luchas del PPV, la cual fue obra de «The Charismatic Enigma».

► La idea de Jeff

«Gracias, amigo. Fue totalmente idea mía. Fue completamente idea mía, así que una noche le mandé un mensaje a Tommy Dreamer y le dije: ‘Creo que puedo hacer eso’, y le encantó, y a todos les encantó. Solo tenía que hacerlo realidad. Poco a poco, fui pintando las mesas cuando estaba en las grabaciones de TV y algunas de las sillas, y luego me enviaron un lienzo a mi casa. Ese fue el trabajo más grande y difícil. Ese lienzo no fue fácil, amigo. Me tomó—no 10 días completos, pero sí 10 días trabajando unas cinco horas al día. Finalmente lo terminé. Hice un video en timelapse de todo y lo publiqué en mi Instagram; fue genial ver todo eso y me sentí muy orgulloso después de esa lucha. Pero antes de que empezara, al estar allí, fue como estar en un mundo de sueños o en una película de Tim Burton o algo así. Fue como, ‘Wow, Dios mío, esto es increíble. Esto nunca se había hecho en la lucha libre profesional. Es el primero de su tipo’. Estaba tan emocionado. Después de la lucha, cuando ganamos los títulos y todo, todos estábamos llenos de esa pintura. Además, otro detalle extremo que la gente probablemente no sabe es que ese lienzo, amigo, en algunas partes era como papel de lija, era áspero y podía rasparte feo si caías mal. Pero estábamos todos llenos de pintura, y en mi humor extraño, después de la lucha, vi a todos cubiertos de pintura y le dije a Matt, ‘Ese lienzo estaba asqueroso, amigo’. Me sentí muy orgulloso de eso. Me enviaron dos lienzos en caso de que arruinara el primero. Así que tengo ese lienzo en blanco aquí y pienso, ‘Ok, creo que voy a hacerlo de nuevo en algún momento’», explica Jeff en Fightful.

► Más detalles de Matt

«Realmente fue así. Cuando volvimos después de la lucha, hicimos una sesión de firmas y terminamos firmando como por tres horas esa noche. No salimos hasta las dos de la mañana otra vez, pero regresamos y tuvimos que darnos una ducha rápida porque nuestras caras, cuerpos y ropa estaban cubiertos con esas partículas granulosas de pintura, restos que venían del tapiz. Fue algo salvaje; todos estábamos cubiertos. Así que nos reímos mucho por eso. Pero una vez más, no puedo dejar de hablar de lo excelentes que fueron nuestros compañeros de baile en el ring. ABC, Ace Austin y Chris Bay, fueron absolutamente excelentes. Interpretaron su papel a la perfección, y hay que reconocer al sistema. Los ames o los odies, hicieron todo perfecto y fueron geniales en todo lo que hicieron. Estamos súper contentos con cómo salió todo eso. Estamos increíblemente orgullosos de esa lucha», añade Matt.