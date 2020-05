Tan pronto como mañana por la noche, en el SmackDown previo a Money in the Bank 2020, Jeff Hardy vuelve a la acción. A día de hoy no está claro cómo el veterano luchador va a continuar con su carrera en los encordados de WWE. Sí parece obvio que va a situarse como un nombre importante del medio cartel. Atrás quedaron los tiempos, que tampoco fueron demasiado longevos en ninguna de sus etapas, como estelar. Pero eso es lo de menos. A estas alturas de su aventura él querrá disfrutar tanto como pueda antes de su retiro así como los fanáticos querrán hacer lo propio viéndolo.

Y eso pasa porque empiece a tener nuevos combates, nuevas rivalidades, quizá a acercarse al Campeonato Intercontinental. Por ahora nada está confirmado, pero el "Enigma Carismático" sí tiene un oponente en su mira hacia lo que pueda pasar este viernes en televisión. En una reciente publicación en Twitter, puso en claro que está interesado en verse las caras con Sheamus, que se encuentra en medio de un impulso, pero en tierra de nadie.

Excited to be back on #SmackDown tomorrow night! @WWESheamus says he plans on showing up & if he does,I look forward to seeing the fella! pic.twitter.com/FCrLC0A9wY

