Jeff Hardy da su lista de oponentes antes de retirarse

Jeff Hardy está quemando sus últimos años como luchador profesional, y hoy en día disfruta de una nueva etapa como Campeon de Parejas TNA junto con su hermano Matt. Sin embargo, es bastante consciente de que sus mejores años han quedado atrás y que su retiro está muy próximo a llegar.
► Jeff Hardy quiere a Roman Reigns como su último rival
Durante una aparición reciente en el podcast Outside The Ring, Jeff Hardy mencionó varios nombres de AEW y WWE con los que quiere enfrentarse antes de colgar las botas, aclarando que no son solo selecciones de fantasía, sino que dio opciones bastante viables de luchadores con quienes desea tener un combate individual, mencionando un nombre en especial para su último combate.
«Tenía una especie de lista de deseos con quién quiero luchar en el futuro. Sé que MJF estuvo en uno de ellos desde AEW. Sin duda, Roman Reigns. Solía decirlo mucho. Es una superpotencia en el mundo de la lucha libre profesional. Orange Cassidy, nunca trabajé con él, y además es de una raza muy diferente. Así que sí, MJF, Orange Cassidy, Roman Reigns. Cody Rhodes sería increíble, porque es el luchador más grande del planeta Tierra en este momento.»
«En cuanto a mi dimensión en solitario, diría que una lucha con Roman Reigns sería bastante épica para un último combate. Todos esos años que fue campeón, simplemente lo llevó a un nivel completamente diferente.»
Hardy ha tenido memorables luchas en el pasado, pero ciertamente tiene todavía un listado que quisiera completar hasta su retiro, aunque de momento lucen un tanto improbables por encontrarse trabajando para empresas separadas, y ni siquiera la relación existente entre TNA y WWE podría hacerlo posible en el corto plazo (para el caso de Roman Reigns), considerando que mayormente la interacción se ha dado con Superestrellas de NXT.