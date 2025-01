A sus 47 años, Jeff Hardy considera que tiene un último cartucho por quemar en el mundo de la lucha libre profesional. Y aunque está feliz junto a su hermano, Matt Hardy, en TNA Wrestling, ya The Hardy Boyz aseguraron que sí o sí, este 2025 tendrán, al menos, una lucha más en WWE.

Pero, además de esto, Jeff Hardy anunció un nuevo personaje. Una nueva etapa en su carrera luchística, y esa es la dejar atrás su apodo de El Enigma Carismático, que lo hizo muy reconocido.

► Jeff Hardy explica su nuevo apodo y personaje: El Enigma Iluminado

Según le dijo Hardy a Chris Van Vliet en una reciente entrevista para su video podcast, ahora quiere que se le conozca como El Enigma Iluminado, y explicó sus razones:

«Me siento más que nunca, no solo como The Charismatic Enigma, sino como The Enlightened Enigma. Estoy muy agradecido por el regalo de la vida que tengo.

«Nací para ser luchador profesional, y es una locura cómo se dieron las cosas. Tuve una gran oportunidad de ser una gran estrella de la lucha libre a mis 20 años, pero tomé otro camino. Sería increíble saber qué habría pasado si no hubiera caído en ese lugar oscuro en mi vida, entre las drogas y el alcohol.

«Pero también he tenido todos estos otros pasatiempos que amo. Amo el motocross con locura. Eventualmente me rompí la pierna en 2015 y eso prácticamente puso fin a mi carrera en motocross. Me metí en la música.

«Siempre he tenido todas estas cosas que nunca me permitieron comprometerme completamente con la lucha libre profesional. Supongo que eso ha perjudicado mi carrera, definitivamente un poco. Pero, al mismo tiempo, creo que eso es lo que también me hace interesante».