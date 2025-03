¿Retirar a CM Punk? Jeff Hardy aclara sus palabras

Pasan los años y la rivalidad que hubo en WWE en 2009 entre CM Punk y Jeff Hardy sigue dando que hablar. Ya no solo por el respetable, que la recuerda con tremendo cariño, sino por sus propios protagonistas, en especial «The Charismatic Enigma», quien, hace tan solo unos meses, pronunciaba estas palabras sobre tener un combate más con el «Best in the World»:

Unas palabras que Bill Pritchard de WrestleZone le recordó a la mitad de los actuales Campeones Mundiales en Parejas TNA durante una reciente entrevista y a las que Jeff quiso contestar con una aclaración:

«Sí, todavía escucho mucho eso hasta el día de hoy: ‘En 2009, cuando CM Punk te hizo retirarte… Hombre, Dios mío, lloré’. Todavía escucho eso muchísimo. Así que sí, un día lo dije como una broma , y luego vi la respuesta de Punk. Mi esposa me la mostró primero. La vi a través de Matt y, sí, quiero volar, pero eso no va a pasar «, dice entre risas.

La respuesta de Punk fue:

«¿Dijo que quiere retirarme? Me gustaría poder volar, pero no creo que eso vaya a suceder pronto. Creo que hay muchos puentes que cruzar. No sé cuántos años me quedan. Estoy totalmente a favor de dar segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades. Hubo muchas experiencias que no disfruté tanto, no tenemos que entrar en eso, pero solo deseo que la gente sea libre de los demonios que los atormentan. Si él está regresando aquí, genial, veamos qué pasa«.