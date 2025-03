Jeff Cobb ya habría firmado contrato con WWE

En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que el talentoso luchador Jeff Cobb, ya estaría bajo contrato con WWE. Así lo dio a conocer Sean Ross Sapp de Fightful Select, quien en un reciente reporte indicó que el veterano del ring, de 42 años de edad, ya no solo estaría en el radar de WWE, sino que ya lo habrían fichado. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Fightful Select ha informado que WWE ha estado siguiendo de cerca a Jeff Cobb últimamente.

► Jeff Cobb ya habría estampado su firma en contrato de WWE

«¿Y en qué posición deja eso a Jeff Cobb? Parece que no puedo ganar cuando todo está en juego. G1, New Japan Cup… Quedaron atrás los días en los que tuvo un récord de 8-0 en el G1. Ahora ni siquiera puede superar el 50% de victorias. ¿Dónde deja eso a Jeff Cobb? Tal vez sea momento de tomar sus maletas e irse a otro lugar. No lo sé. No lo sé.

«Una fuente incluso le dijo a Fightful que Cobb había aparecido recientemente en la lista interna de talentos de WWE, aunque esto aún no lo hemos podido confirmar todavía. Cuando Fightful consultó a fuentes de AEW sobre Cobb, les dijeron que no se esperaba que se uniera a su empresa».

Recordemos que esto ya pasó con varios luchadores, como fue el caso más reciente, el de Jacob Fatu, quien firmó con WWE durante el fin de semana de WrestleMania 40, a inicios de abril de 2024, pero solo debutó en WWE hasta el 21 de junio en SmackDown. Estaremos atentos aquí en SÚPER LUCHAS con respecto a cualquier otra información en torno a Jeff Cobb y su ya aparentemente más que esperada y confirmada llegada a WWE.