Jeff Cobb se despide de NJPW. ¿Rumbo a WWE?

El pasado fin de semana, Jeff Cobb disputó su último combate con NJPW en el primer show del Road To Wrestling Dontaku, desde el Korakuen Hall de Tokyo, luchando contra Hiroshi Tanahashi, perdiendo el combate. Cobb tuvo que renunciar al Cameonato de Parejas de Peso Completo IWGP que mantenía junto a Callum Newman, por lo que muchos se preguntaban qué tan rápido podía ir a la WWE, donde se rumoraba que sería su siguiente parada.

► Jeff Cobb estuvo en NJPW por ocho años

Precisamente, el pasado fin de semana, Jeff Cobb se despidió de NJPW en sus redes sociales, pero lo hizo de forma muy reveladora, ya que citó el lema de apertura de la programación de WWE, pero guardándole enorme gratitud a la empresa por la que trabajó durante ocho años.

«Antes, ahora, para siempre»

En una nueva publicación, Cobb mencionó que United Empire seguirá en buenas manos, ya que incluso lograron seguir adelante y consolidarse aún más tras la salida de Will Ospreay a AEW en el 2023.

«Cuando Will Ospreay se fue, todos creían que estábamos perdidos, pero seguimos adelante. Ahora me voy y sé que el Imperio está en buenas manos con Great-O-Khan y Callum Newman a la cabeza, Akira preparándose para incendiar la división Jr., instruyendo a Templario por el camino, Jay tiene que cambiarse de nombre o estará bajo mi sombra! Y con Henare finalmente regresando sano, ¡no me preocupa en absoluto!»

Aún no está claro cuándo debutará Cobb en la WWE, y muchos asumieron que sería en WrestleMania 41; sin embargo, no apareció y todavía estamos a la espera de ver cuándo lo hará y en qué historia será insertada. Mientras tanto, NJPW tendrá que definir qué hará con el Campeonato de Parejas de Peso Completo IWGP al cual Cobb tuvo que renunciar, pero seguramente en los próximos días anunciará cómo se definirán a los nuevos monarcas.