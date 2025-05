Jeff Cobb juega con su retiro… ¿No llegará a WWE?

A sus 42 años de edad, el talentoso luchador estadounidense, Jeff Cobb, podría dejar la lucha libre profesional. O, al menos, eso es lo que quiere que los fans piensen, en medio de todos los rumores que indican que llegará muy pronto a WWE.

Y es que el talentoso luchador, quien hace unas semanas se fue de NJPW en Japón, tras no renovar contrato con la empresa nipona, realizó en su cuenta oficial de X, antes Twitter, una curiosa publicación.

En la misma, dio a entender, o jugó más bien, con su retiro de la lucha libre profesional. Cobb subió una foto en donde sale muy sereno en la playa, descalzo y junto al agua. Este es el mensaje con el que generó intriga:

16 years is a long time to work, Happy Retirement to me…. I’ll let the waves take me to my next destination.

🎶 Can I wade in your water, until I catch your wave 🎶 pic.twitter.com/K2tYDQUDye

— Jeff Cobb (@RealJeffCobb) May 1, 2025