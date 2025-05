¿Jeff Cobb (JC Mateo en WWE) quería seguir en NJPW?

Francesco Akira fue muy cercano a JC Mateo durante sus años como Jeff Cobb en New Japan Pro Wrestling ya que compartían la facción United Empire.

► JC Mateo dejó NJPW ¿por WWE?

«Il Ragazzo Prodigio», que sigue en NJPW -está participando en el torneo Best of Super Junior 32- fue entrevistado recientemente en Royal Palace Life Radio y uno de los temas de conversación que trataron fue la salida de Mateo/Cobb de la compañía. Akira revela cómo se enteró:

«Recuerdo que iba en mi bicicleta, probablemente rumbo a la estación, y abrí X (antes Twitter) y vi la imagen del logo de New Japan. Ahora bien, el logo de New Japan… da miedo. Porque cada vez que lo ves al abrir, son malas noticias. Dos días antes, Jeff (Cobb) se fue. Luego, dos días después, Naito-san, luego BUSHI-san, y ahora… si aparece otra vez, me da miedo leer lo que dice. Si quiero disfrazarme de algo aterrador para Halloween, me pongo el logo de New Japan.»

Luego compara la salida del «Gigante Hawaiano» con la de Will Ospreay, quien también dejó «The King of Sports» y el grupo con ellos por All Elite Wrestling:

«Siento que pienso lo mismo que Oka (Great-O-Khan). Cuando Will Ospreay se fue, se fue a AEW, y ese fue un momento para decirle felicidades. Pero en el caso de Jeff (Cobb), creo que él realmente quería quedarse en New Japan. Amaba New Japan y quería estar aquí, pero lamentablemente no funcionó…«.

Además, el oriundo de Bérgamo (Italia) adelanta que United Empire necesita ahora un nuevo miembro:

«Oh sí, definitivamente necesitamos un nuevo miembro y una nueva energía dentro del grupo, porque últimamente han pasado muchas cosas tristes, así que necesitamos a alguien nuevo que pueda traer aire fresco.»